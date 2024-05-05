Древний дворец Тутмоса III обнаружен в Синайской пустыне: удивительные артефакты и тайные маршруты фараонов раскрыты

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Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне

1:03
Наука

Археологическая миссия в Тель-Хабва, Северный Синай, обнаружила 3500-летние остатки постройки, которая могла служить "царской укреплённой зоной отдыха" времён правления Тутмоса III (1479-1425 гг. до н. э.).

Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне
Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сооружение, выполненное из сырцового кирпича и предположительно использовавшееся для размещения древнеегипетских войск и возможно королевской семьи, находится у Восточных ворот Египта. Это место, расположенное вдоль исторической "Дороги Гора", имело стратегическое значение для военных кампаний, сообщает Planet Today.

Недавние находки включают стратиграфические слои, фрагменты керамики и каменные пороги, подтверждающие использование здания в эпоху Нового царства. В последующие периоды, включая Третий переходной период, здание служило кладбищем, где были найдены детские захоронения и местное керамическое производство.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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