Древний дворец Тутмоса III обнаружен в Синайской пустыне: удивительные артефакты и тайные маршруты фараонов раскрыты

Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологическая миссия в Тель-Хабва, Северный Синай, обнаружила 3500-летние остатки постройки, которая могла служить "царской укреплённой зоной отдыха" времён правления Тутмоса III (1479-1425 гг. до н. э.).

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Сооружение, выполненное из сырцового кирпича и предположительно использовавшееся для размещения древнеегипетских войск и возможно королевской семьи, находится у Восточных ворот Египта. Это место, расположенное вдоль исторической "Дороги Гора", имело стратегическое значение для военных кампаний, сообщает Planet Today.

Недавние находки включают стратиграфические слои, фрагменты керамики и каменные пороги, подтверждающие использование здания в эпоху Нового царства. В последующие периоды, включая Третий переходной период, здание служило кладбищем, где были найдены детские захоронения и местное керамическое производство.