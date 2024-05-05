Археологическая миссия в Тель-Хабва, Северный Синай, обнаружила 3500-летние остатки постройки, которая могла служить "царской укреплённой зоной отдыха" времён правления Тутмоса III (1479-1425 гг. до н. э.).
Сооружение, выполненное из сырцового кирпича и предположительно использовавшееся для размещения древнеегипетских войск и возможно королевской семьи, находится у Восточных ворот Египта. Это место, расположенное вдоль исторической "Дороги Гора", имело стратегическое значение для военных кампаний, сообщает Planet Today.
Недавние находки включают стратиграфические слои, фрагменты керамики и каменные пороги, подтверждающие использование здания в эпоху Нового царства. В последующие периоды, включая Третий переходной период, здание служило кладбищем, где были найдены детские захоронения и местное керамическое производство.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.