Уоррен Баффет распродаёт акции Apple: Berkshire Hathaway сокращает долю второй квартал подряд

В первом квартале 2024 года, Berkshire Hathaway, под управлением Уоррена Баффета, реализовала значительное сокращение своих инвестиций в Apple, продав 13% своего пакета акций, что равняется приблизительно 115 миллионам акций.
Данный шаг был озвучен на ежегодном собрании акционеров Berkshire, где Баффет заверил инвесторов в том, что Apple остается самой значительной инвестицией конгломерата. Он также намекнул, что продажа акций была частью стратегии управления капиталом, возможно, для увеличения наличных средств в связи с налоговыми обязательствами, сообщает 9to5Mac.
Интересно отметить, что на встрече присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук, который выразил признательность за поддержку и доверие, которое Berkshire продолжает оказывать, оставаясь крупным акционером.
Это уже второй квартал подряд, когда Berkshire сокращает свою долю в Apple, начиная с 4 квартала 2023 года, когда было продано около 1% акций.
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