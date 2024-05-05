Уоррен Баффет распродаёт акции Apple: Berkshire Hathaway сокращает долю второй квартал подряд

Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 13% от своего пакета акций

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2024 года, Berkshire Hathaway, под управлением Уоррена Баффета, реализовала значительное сокращение своих инвестиций в Apple, продав 13% своего пакета акций, что равняется приблизительно 115 миллионам акций.

Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Данный шаг был озвучен на ежегодном собрании акционеров Berkshire, где Баффет заверил инвесторов в том, что Apple остается самой значительной инвестицией конгломерата. Он также намекнул, что продажа акций была частью стратегии управления капиталом, возможно, для увеличения наличных средств в связи с налоговыми обязательствами, сообщает 9to5Mac.

Интересно отметить, что на встрече присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук, который выразил признательность за поддержку и доверие, которое Berkshire продолжает оказывать, оставаясь крупным акционером.

Это уже второй квартал подряд, когда Berkshire сокращает свою долю в Apple, начиная с 4 квартала 2023 года, когда было продано около 1% акций.