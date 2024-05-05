Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Гонконге туристы платят за шампунь и зубную пасту в отелях
Тимур Иванов просится домой
Россиянам будет предоставлена опция покрытия расходов на дорогостоящее лечение
Собянин анонсировал масштабное благоустройство запада Москвы
Ученые ответили, почему кошки считают себя умнее хозяев
Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне
Жирные продукты нужны для здоровья сердца и сосудов
Как отличить женские и мужские кусты клубники
Джоан Роулинг дала наставление Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера"
Уоррен Баффет распродаёт акции Apple: Berkshire Hathaway сокращает долю второй квартал подряд

Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 13% от своего пакета акций

1:10
Экономика

В первом квартале 2024 года, Berkshire Hathaway, под управлением Уоррена Баффета, реализовала значительное сокращение своих инвестиций в Apple, продав 13% своего пакета акций, что равняется приблизительно 115 миллионам акций.

Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 13% от своего пакета акций
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Данный шаг был озвучен на ежегодном собрании акционеров Berkshire, где Баффет заверил инвесторов в том, что Apple остается самой значительной инвестицией конгломерата. Он также намекнул, что продажа акций была частью стратегии управления капиталом, возможно, для увеличения наличных средств в связи с налоговыми обязательствами, сообщает 9to5Mac.

Интересно отметить, что на встрече присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук, который выразил признательность за поддержку и доверие, которое Berkshire продолжает оказывать, оставаясь крупным акционером.

Это уже второй квартал подряд, когда Berkshire сокращает свою долю в Apple, начиная с 4 квартала 2023 года, когда было продано около 1% акций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные обнаружили 3500-летнее египетское королевское убежище в Синайской пустыне
Крупнейший индивидуальный акционер Apple продал 13% от своего пакета акций
Жирные продукты нужны для здоровья сердца и сосудов
Как отличить женские и мужские кусты клубники
Джоан Роулинг дала наставление Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера"
Как правильно делать лимфодренажные прыжки? Объяснил эксперт
Удаление чёрных точек перекисью водорода: инструкция от специалистов
Самый популярный материал для стен в России
Авиакомпании и РЖД предоставят ветеранам ВОВ бесплатные билеты
Заморозки могут быть и в мае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников