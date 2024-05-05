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Эффективное удаление чёрных точек: как использовать перекись водорода безопасно?

Удаление чёрных точек перекисью водорода: инструкция от специалистов

1:57
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Использование перекиси водорода для борьбы с высыпаниями является популярным методом в косметологии благодаря ее антисептическим и отбеливающим свойствам. Однако, чтобы избежать негативных последствий, важно правильно применять этот продукт. Эксперты портала stylecraze.com рассказывают, как использовать перекись водорода для удаления чёрных точек безопасно и эффективно.

Удаление чёрных точек перекисью водорода: инструкция от специалистов
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Очищение

Очистить кожу от излишков сала, бактерий и других загрязнений с помощью мягкой пенки для умывания. Это создаст основу для дальнейших процедур и улучшит проникновение перекиси водорода.

2. Отшелушивание

Безопасным вариантом для отшелушивания кожи являются энзимные пилинги, которые мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки без раздражения. Также можно использовать домашний скраб из сахара и воды, который поможет удалить поверхностные чёрные точки.

3. Использование перекиси

Смочите ватный тампон 3%-ной перекисью водорода и аккуратно промокните им черные точки. Старайтесь избегать области бровей так как перекись обладает отбеливающими свойствами и может привести к обесцвечиванию волос.

4. Увлажнение

Пока кожа еще влажная, смажьте ее маслом жожоба, авокадо или оливковым. Нанесите 1 чайную ложку продукта на лицо массирующими движениями. Оно действует как смягчающее средство, разглаживает и защищает кожу, удерживая влагу.

Однако стоит помнить о возможных побочных эффектах от использования перекиси водорода, таких как покраснение, сухость кожи или аллергические реакции. Поэтому перед применением этого средства важно провести тест на чувствительность кожи и следить за реакцией организма.

Что будет если Протирать лицо Перекисью Водорода каждый день? И ещё один Секретик!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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