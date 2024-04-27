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Шашлык из курицы в кефирном маринаде: один из самых диетических и вкусных вариантов

Шашлык из курицы в кефирном маринаде: мясо в нём получается нежнейшим

1:49
Еда

Давайте приготовим шашлык из курицы в кефирном маринаде. Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" придаст мясу нежность и аромат, а также добавит особый вкус.

Шашлык из курицы в кефирном маринаде: мясо в нём получается нежнейшим
Фото: commons.wikimedia.org by Курица барбекю is licensed under public domain

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 г репчатого лука, нарезанного кольцами,

— 2-3 зубчика чеснока, измельчённых,

— 2 кг куриного мяса,

— 500 мл кефира,

— 3 столовые ложки растительного масла,

— соль и приправы для курицы по вкусу,

— пучок крупно нарезанной петрушки.

Процесс приготовления следующий:

  1. Покрошите репчатый лук кольцами и измельчите чеснок.
  2. В большой миске смешайте лук, чеснок, куриное мясо, овощи, растительное масло, соль, приправы для курицы, кефир и петрушку. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались маринадом.
  3. Оставьте мясо в маринаде на несколько часов или лучше всего на ночь, чтобы оно пропиталось ароматом и сочностью кефира.
  4. Подготовьте гриль или мангал и разогрейте его до средней температуры. Выложите кусочки куриного мяса на шампуры и начинайте готовить шашлык, переворачивая его время от времени, чтобы он равномерно прожарился.
  5. Когда шашлык станет золотистым и пропечённым со всех сторон, он будет готов. Уберите его с огня и дайте немного остыть.
  6. Подавайте готовый шашлык вместе с свежими овощами, зеленью и соусом по вашему выбору.

Шашлык из курицы в кефирном маринаде станет великолепным блюдом для пикника или семейного ужина. Насладитесь нежным и сочным мясом, пропитанным вкусом кефира и ароматом специй. Приятного аппетита!

Залейте курицу кефиром! Потрясающий маринад для шашлыка. Шашлык из курицы в духовке.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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