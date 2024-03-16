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Дарья Митина
Неожиданный взгляд на Стамбульские соглашения: Борис Джонсон невольно спас Россию от позора

Историк Дарья Митина рассказала, что по Стамбульским соглашениям Крым посчитали бы Аляской

5:53
Мир

Два года назад Россия и Украина должны были подписать Стамбульские соглашения, что означало бы окончание СВО. Почему участие в переговорах в Турции было унизительным для Российской Федерации и как Борис Джонсон невольно спас Россию от глобального позора, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Историк Дарья Митина рассказала, что по Стамбульским соглашениям Крым посчитали бы Аляской
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

— На днях американская деловая газета The Wall Street Journal опубликовала проект Стамбульских соглашений за апрель 2022 года. Слава богу, этот документ так и не был подписан.

Стамбульские отношения были согласованы российской стороной, но не подписаны украинской стороной под влиянием, как всегда, коллективного Запада. Этому предшествовало два месяца странных переговоров, которые начались на второй день специальной военной операции. Сначала переговоры проходили в Минске. Мы-то думали, что российская делегация едет принимать капитуляцию от Украины и логичнее на переговорах смотрелись бы:

  • Сергей Викторович Лавров,
  • Сергей Кужугетович Шойгу.

Вместо них мы увидели Мединского и где-то в кулуарах Абрамовича.

Стамбульские соглашения обязывали Украину соблюдать нейтральный статус: в ЕС вступать можно, в НАТО нет. Также подразумевалось сокращение украинской армии. Россия была готова оставить Украине 85 тысяч солдат и несколько сотен танков и артиллерийских орудий, а Украина говорила о 250 тысячах солдат и нескольких тысячах танков и артиллерийских орудий.

Но главное — пункт о статусе новых российских территорий. Планировалось пересмотреть статус ЛНР, ДНР и остальных территорий, которые Россия успела освободить. Речь шла о пересмотре статуса Крыма, что для России нонсенс, потому что Крым был воссоединён с Российской Федерацией в марте 2014 года. Это зафиксировано российской Конституцией. Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику решением обеих палат парламента 21 февраля 2022 года признали суверенными государствами. Лукашенко рассказал, что Крым планировалось взять в долгосрочную аренду.

Это напоминает взаимоотношения России и Штатов по поводу Аляски. Штаты взяли Аляску у Российской империи в аренду на 200 лет. С 1703 года прошло более 300 лет, и ни о каком пересмотре статусе Аляски и возвращении её России речи не идёт.

О статусе Луганска и Донецка и их принадлежности предстояло договориться президентам Путину и Зеленскому. Более того, речь шла не о ДНР и ЛНР, которые уже были к тому времени признанными Россией независимыми республиками, а "о Луганской и Донецкой областях в составе Украины".

Третий разногласный пункт, который Украина не согласовала, — это вопрос о статусе русского языка. По российскому проекту, русский язык становился вторым официальным на Украине. Все 30 лет к каждым выборам Россия об этом талдычит. Сначала Кучме, потом Ющенко, потом Януковичу и потом уже президентам хунты Порошенко с Зеленским. Но воз и ныне там.

Переговорный процесс зашёл в тупик: "нагадила англичанка". "Англичанка" всегда гадит в российской истории. Но здесь роль Британии была очень своеобразна. По версии Давида Арахамии, именно Борис Джонсон уговорил Украину вести войну и не соглашаться на подписание мира, даже такого унизительного для России.

Стамбульские соглашения означали российское стратегическое поражение. Россия должна была откатиться к своим прежним границам и оставить за собой только Крым, да и то не навсегда. Это был бы политико-дипломатический разгром России. Но коллективный Запад, фронтменом которого выступал Джонсон, пожелал стратегического военного поражения России. И тогда это не выглядело как нечто из ряда вон выходящее. Россия была явно не готова к полномасштабной войне, рассчитывая на краткосрочную СВО, главным пунктом которой был государственный переворот в Киеве. Государственного переворота не случилось, и всё получилось как есть.

При этом Россия была готова гарантировать безопасность Украине до тех пор, пока та соблюдала условия договора, Украина требовала гарантий вне зависимости от своих действий. Здесь я призываю вспомнить пятый пункт устава НАТО. Его почему-то все трактуют таким образом, что он предусматривает обязательную военную помощь государству НАТО, в отношении которого началась агрессия.

Но пятый пункт устава гласит, что в случае агрессии в течение трёх дней НАТО собирает саммит, после чего предоставляет стране военную помощь либо не предоставляет. Можно снабдить Украину вооружением, закрыть небо, но это не вторжение НАТО.

Борис Джонсон от имени коллективного Запада, то есть Британии, Франции и США, поставил ультиматум. Он сказал: господин Зеленский, если вы выбираете войну, то мы вас поддержим оружием и деньгами, если вы выберете подписание мира с Россией, то вы останетесь один на один с Путиным. Запад не собирался Украине ничего гарантировать.

Россия дала себя втянуть в обсуждение Стамбульских соглашений — это уже позор. Мы поняли ещё в Минске в 20-х числах февраля, что специальная военная операция не будет краткосрочной. Самое печальное, что в случае подписания Стамбульских соглашений это было бы тяжелейшее российское военно-стратегическое и политическое поражение.

Борис Джонсон невольно спас Россию от глобального позора. Да, Россия опозорилась, но немного. Спасибо нашим врагам, они нам не дадут погибнуть.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дарья митина борис джонсон великобритания
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