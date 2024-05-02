Это растение поражает своим оригинальным видом и изменяющимся окрасом соцветий в течение сезона

Посадите на участке книфофию

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это экзотическое растение из Африки поражает своим оригинальным видом и изменяющимся окрасом соцветий в течение сезона. Обычно оно достигает высоты от 60 см до 1,5 м, иногда до 3 м. Цветение начинается летом и продолжается долго.

Фото: commons.wikimedia.org by Varsenik Danielyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Книфофия предпочитает тёплые регионы, но может процветать и в средней полосе. Можно выращивать её как в открытом грунте, так и в контейнерах.

Для удачного выращивания книфофии нужно яркое освещение и регулярный полив летом. При формировании бутонов или после цветения следует использовать азотосодержащие удобрения весной и калийные вещества после цветения.

Хорошими компаньонами для книфофии могут быть гипсофила, шалфей, люпин, сантолина и декоративные злаки, но нужно подбирать соседей так, чтобы они дополняли, а не перебивали её яркость.