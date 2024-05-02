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Дроны-спасатели на пляжах Анталии: новая эра безопасности для туристов

В Антальи спасать тонущих туристов будут дроны

1:29
Туризм

В новом туристическом сезоне на пляжах Анталии для спасения утопающих активно задействуют дроны Cankuş. Эти беспилотники будут прикреплены к определенным отелям, причем предусмотрена их ротация в течение лета.

В Антальи спасать тонущих туристов будут дроны
Фото: unsplash.com by Никко Макаспак is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Администрация курорта закупила 30 специализированных дронов, устойчивых к падениям в воду и способных развивать скорость до 80 км/ч. Они могут доставить спасательный круг тонущему человеку всего за 8-10 секунд, в то время как человеку потребуется минимум 1,5 минуты. Сигнал к действию для пилота дрона — свисток спасателя, заметившего происшествие.

Прошлогодние тесты на пляжах Кемера подтвердили высокую эффективность этой технологии, поэтому в этом году ее применение расширяется. Для управления дронами требуются квалифицированные пилоты, поэтому курорт наладил сотрудничество с университетами Антальи и Эскишехира для обучения студентов. Обучающиеся проходят стажировку и им гарантирована работа в курортной зоне, как сообщил координатор спасательной группы Джанкуша Эрдоган Будак.

Согласно информации от местных СМИ, в скором времени каждый отель получит своего оператора дрона. Несмотря на большое количество беспилотников, туристам все же стоит оставаться бдительными и рассчитывать на помощь традиционных спасателей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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