Основатель Telegram Павел Дуров признался о своих украинских корнях

Павел Дуров рассказал, что занимается изучением украинского языка

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Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров сообщил, что он занимается изучением украинского языка, упоминая, что семья его матери происходит из Украины, что всегда привлекало его внимание к этому языку.

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"Интересно, большинство пользователей проголосовало за то, чтобы темой моего нового поста стал украинский язык", — написал он в своем telegram-канале.

Он отметил, что первая переведенная версия "ВКонтакте" была на украинском языке и добавил, что этот процесс занял много времени.

Дуров выразил надежду, что знание украинского языка и других иностранных языков делает его более компетентным лидером нейтральной платформы, где правила применяются одинаково для всех сторон.