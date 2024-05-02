Основатель Telegram Павел Дуров признался о своих украинских корнях

Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров сообщил, что он занимается изучением украинского языка, упоминая, что семья его матери происходит из Украины, что всегда привлекало его внимание к этому языку.
"Интересно, большинство пользователей проголосовало за то, чтобы темой моего нового поста стал украинский язык", — написал он в своем telegram-канале.
Он отметил, что первая переведенная версия "ВКонтакте" была на украинском языке и добавил, что этот процесс занял много времени.
Дуров выразил надежду, что знание украинского языка и других иностранных языков делает его более компетентным лидером нейтральной платформы, где правила применяются одинаково для всех сторон.
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