Ваш автомобиль не заводится? Виновата может быть батарейка в ключе

Как избежать неприятностей с разрядкой батареи в автомобильном ключе

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Современные автомобили часто оснащены системами, предупреждающими водителя о низком заряде батареи ключа.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

Когда появляется сообщение о низком заряде, это обычно означает, что пора заменить батарею, что легко сделать самостоятельно без специальных инструментов. Симптомы ухудшения работы батареи включают нестабильную работу пульта и снижение его радиуса действия.

Кроме того, слабая батарея может негативно сказаться на работе иммобилайзера и запуске двигателя, так как ключ может не смочь корректно связаться с автомобилем. В статье подчеркивается важность своевременной замены батареи для избежания серьезных неудобств, таких как невозможность запустить автомобиль.