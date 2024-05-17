Юморист Гарик Харламов опасался, что Лариса Гузеева его ненавидит: "Она прекрасна. Я тебе клянусь"

Звезда Comedy Club Гарик Харламов вспомнил о первых словах Ларисы Гузеевой при встрече с ней.
Гарик Харламов посоветовал рэперу Басте пригласить на своё шоу "Вопрос ребром" актрису и телеведущую Ларису Гузееву.
Комик обратился к телесвахе с просьбой принять приглашения Василия Вакуленко.
"Она прекрасна. Я тебе клянусь", — заверил юморист.
Гарик признался, что думал, что она его ненавидит.
"Первое что она сказала, что она была уверена, что я её ненавижу", — объяснил Гарик Харламов.
Ранее Лариса Гузеева пообещала сломать руку обидчице Гарика Харламова, которая его оклеветала.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.