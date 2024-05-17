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Юморист Гарик Харламов опасался, что Лариса Гузеева его ненавидит: "Она прекрасна. Я тебе клянусь"

Гарик Харламов рассказал о своей первой встречи с Ларисой Гузеевой

0:45
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Гарик Харламов вспомнил о первых словах Ларисы Гузеевой при встрече с ней.

Гарик Харламов рассказал о своей первой встречи с Ларисой Гузеевой
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Гарик Харламов посоветовал рэперу Басте пригласить на своё шоу "Вопрос ребром" актрису и телеведущую Ларису Гузееву.

Комик обратился к телесвахе с просьбой принять приглашения Василия Вакуленко.

"Она прекрасна. Я тебе клянусь", — заверил юморист.

Гарик признался, что думал, что она его ненавидит.

"Первое что она сказала, что она была уверена, что я её ненавижу", — объяснил Гарик Харламов.

Ранее Лариса Гузеева пообещала сломать руку обидчице Гарика Харламова, которая его оклеветала.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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