Готовим очень вкусный десерт к чаю: фисташковый пирог со сладкой сливочной глазурью
Как приготовить фисташковый пирог к чаю
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Этот фисташковый пирог настолько же прост, насколько и вкусен. Он покрыт сладкой сливочной глазурью — получается очень вкусный десерт.
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- Масло для смазывания формы
- Мука для присыпки
- 3/4 стакана несолёных поджаренных фисташек или 1/3 стакана фисташкового масла
- 1 упаковка смеси для кекса
- 1 упаковка смеси для пудинга быстрого приготовления
- 1,5 стакана воды
- 4 больших яйца
- 1/4 стакана растительного масла
- 2-4 капли зелёного пищевого красителя
- 1/2 чайной ложки экстракта фисташек (по желанию)
Для глазури
- 1 стакан сахара
- 1/4 стакана густых сливок
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- Нарезанные фисташки для украшения (по желанию)
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки, посыпьте мукой.
- Измельчите фисташки в кухонном комбайне до состояния кремообразной пасты.
- Взбейте смесь для кекса и пудинга в большой миске, сделайте углубление в центре.
- Добавьте в центр лунки воду, яйца, масло, обработанные фисташки, зелёный пищевой краситель и экстракт фисташек. Взбейте. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте 50-55 минут.
- Для приготовления глазури взбейте в небольшой миске сахарную пудру, густые сливки и ванильный экстракт. Равномерно распределите глазурь по остывшему пирогу, украсьте фисташками.
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