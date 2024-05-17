Готовим очень вкусный десерт к чаю: фисташковый пирог со сладкой сливочной глазурью

Как приготовить фисташковый пирог к чаю

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот фисташковый пирог настолько же прост, насколько и вкусен. Он покрыт сладкой сливочной глазурью — получается очень вкусный десерт.

Фото: commons.wikimedia.org by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Масло для смазывания формы

Мука для присыпки

3/4 стакана несолёных поджаренных фисташек или 1/3 стакана фисташкового масла

1 упаковка смеси для кекса

1 упаковка смеси для пудинга быстрого приготовления

1,5 стакана воды

4 больших яйца

1/4 стакана растительного масла

2-4 капли зелёного пищевого красителя

1/2 чайной ложки экстракта фисташек (по желанию)

Для глазури

1 стакан сахара

1/4 стакана густых сливок

1 чайная ложка ванильного экстракта

Нарезанные фисташки для украшения (по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки, посыпьте мукой. Измельчите фисташки в кухонном комбайне до состояния кремообразной пасты. Взбейте смесь для кекса и пудинга в большой миске, сделайте углубление в центре. Добавьте в центр лунки воду, яйца, масло, обработанные фисташки, зелёный пищевой краситель и экстракт фисташек. Взбейте. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте 50-55 минут. Для приготовления глазури взбейте в небольшой миске сахарную пудру, густые сливки и ванильный экстракт. Равномерно распределите глазурь по остывшему пирогу, украсьте фисташками.