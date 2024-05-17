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Готовим очень вкусный десерт к чаю: фисташковый пирог со сладкой сливочной глазурью

Как приготовить фисташковый пирог к чаю

1:38
Еда

Этот фисташковый пирог настолько же прост, насколько и вкусен. Он покрыт сладкой сливочной глазурью — получается очень вкусный десерт.

Как приготовить фисташковый пирог к чаю
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • Масло для смазывания формы
  • Мука для присыпки
  • 3/4 стакана несолёных поджаренных фисташек или 1/3 стакана фисташкового масла
  • 1 упаковка смеси для кекса
  • 1 упаковка смеси для пудинга быстрого приготовления
  • 1,5 стакана воды
  • 4 больших яйца
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 2-4 капли зелёного пищевого красителя
  • 1/2 чайной ложки экстракта фисташек (по желанию)

Для глазури

  • 1 стакан сахара
  • 1/4 стакана густых сливок
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • Нарезанные фисташки для украшения (по желанию)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки, посыпьте мукой.
  2. Измельчите фисташки в кухонном комбайне до состояния кремообразной пасты.
  3. Взбейте смесь для кекса и пудинга в большой миске, сделайте углубление в центре.
  4. Добавьте в центр лунки воду, яйца, масло, обработанные фисташки, зелёный пищевой краситель и экстракт фисташек. Взбейте. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте 50-55 минут.
  5. Для приготовления глазури взбейте в небольшой миске сахарную пудру, густые сливки и ванильный экстракт. Равномерно распределите глазурь по остывшему пирогу, украсьте фисташками.
Фисташковый чизкейк с выпечкой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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