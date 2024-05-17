Чудесные голубые цветы: эти растения богаты символикой и историей — цветут с мая по октябрь каждый год

Почему стоит выращивать незабудки

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Незабудки своими нежными голубыми цветами с жёлтыми шейками, при правильном выращивании они становятся обильными соцветиями, которые будут цвести на протяжении большей части вегетационного периода. Помимо того, что они придают вашему саду красивый оттенок синего, они богаты знаниями и символизмом.

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Лесная незабудка является одним из наиболее распространённых видов, которые вы найдёте в садах. Название рода происходит от древнегреческих слов mus и ous (или otos), что означает ”мышь" и "ухо” соответственно. Это объясняется формой листвы растения, которая имеет короткие заостренные листья, напоминающие мышиные ушки.

Другой вид, Myosotis scorpiodes, иногда называют "скорпионовой травой”, что кажется необычным названием для такого красивого маленького цветка, но оно происходит от того, как растет растение, с появляющимися гроздьями цветов, изогнутыми в виде хвоста скорпиона.

Незабудки символизируют настоящую любовь и уважение. Когда вы дарите кому-то эти крошечные цветочки, это означает обещание, что вы всегда будете помнить о них и хранить в своих мыслях. Они также считаются символом верности.



Во многих местах и организациях незабудки считаются трогательным символом:

В Ньюфаундленде они символизируют тех, кто пал в Первой мировой войне.

В Армении это символ столетия Геноцида армян.

Это символ Международного дня пропавших детей.

Общество борьбы с болезнью Альцгеймера использует незабудки как символ потери памяти и для повышения осведомлённости об этой болезни.

В настоящее время существует 74 различных вида незабудок, которые можно встретить по всему миру, и многие из них являются популярными садовыми растениями, потому что они придают вашему саду красивый оттенок цвета.

Оттенок большинства этих цветов варьируется от бледно-голубого до ярко-синего, но некоторые имеют белые или розовые соцветия. Некоторые даже сочетают голубые и розовые соцветия в одной группе цветов!

Незабудки обычно растут раз в два года, и им требуется два года, чтобы завершить цикл цветения, а затем дать семена на второй год. Зимой они отмирают, а весной вновь прорастают. Если у вас в саду появятся незабудки, вам не придется пересаживать их повторно.

Яркие голубые цветы незабудки идеально подходят для садовых бордюров и в качестве подстилки.

Этим маленьким растениям нравится частичная тень, но во многих районах они переносят полное солнце. Однако жарким летом им будет лучше, если в знойные послеполуденные часы будет немного тени. Это делает их идеальными в качестве подстилочных растений и вдоль бордюров, где более высокие растения могут слегка затенять их. Поскольку это лесное растение, им нравится богатая органическими веществами почва, влажная, но не размокшая.

Лучшее время для посадки семян незабудок — весной, если вы надеетесь увидеть красивые голубые цветы в следующем сезоне. Выберите для них хорошее место, и с тех пор они будут цвести с мая по октябрь каждый год.

При посадке незабудок следует учитывать одну вещь: при неправильном уходе они могут загромождать сад.