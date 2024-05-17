Эффективные советы для здоровой кожи: семь правил правильного умывания

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Семь секретов идеального умывания: руководство от косметолога

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Уход за кожей лица — это неотъемлемая часть ритуала красоты. Эта ежедневная процедура, хотя и кажется простой, требует внимательного отношения и времени.

Семь секретов идеального умывания: руководство от косметолога
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что умывание лица особенно важно вечером для подготовки к ночному регенерационному процессу. Основные рекомендации включают правильное удаление косметики перед очищением кожи, использование мягких средств для снятия макияжа, двойное очищение, избегание жесткого мыла, использование теплой воды, а также нежные методы отшелушивания. Отказ от ненужных инструментов, таких как мочалки и щетки для лица, также рекомендуется в пользу использования рук.

Завершение рутины ухода за лицом тоником помогает восстановить баланс кожи и подготовить ее к дальнейшему увлажнению или питанию.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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