Эффективные советы для здоровой кожи: семь правил правильного умывания

Семь секретов идеального умывания: руководство от косметолога

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей лица — это неотъемлемая часть ритуала красоты. Эта ежедневная процедура, хотя и кажется простой, требует внимательного отношения и времени.

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Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что умывание лица особенно важно вечером для подготовки к ночному регенерационному процессу. Основные рекомендации включают правильное удаление косметики перед очищением кожи, использование мягких средств для снятия макияжа, двойное очищение, избегание жесткого мыла, использование теплой воды, а также нежные методы отшелушивания. Отказ от ненужных инструментов, таких как мочалки и щетки для лица, также рекомендуется в пользу использования рук.

Завершение рутины ухода за лицом тоником помогает восстановить баланс кожи и подготовить ее к дальнейшему увлажнению или питанию.