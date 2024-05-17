В Коми нашли самую дешёвую квартиру в России — в ней даже можно жить

Самая дешёвая квартира в России продаётся за 100 тысяч рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая квартира в России продаётся за 100 тысяч рублей и, более того, продавец готов дать скидку, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные "Авито Недвижимости".

Фото: IG Pavel Neznanov is licensed under public domain

Сервис составил топ-3 самых дешёвых отдельных квартир в России.

Угловая однокомнатная квартира площадью 26 квадратных метров на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Вуктыл Республики Коми — 100 тысяч рублей. 48-метровая двушка с косметическим ремонтом на четвёртом этаже пятиэтажки в посёлке городского типа Воргашор Республики Коми — 150 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира площадью 42 "квадрата" с мебелью и печным отоплением в посёлке Комсомольский Кировской области — 150 тысяч рублей. Важное преимущество — 30-километровая дорога до райцентра асфальтирована.

В конце прошлого года аналогичный рейтинг составлял "Домклик", и в нём также преобладали квартиры в Коми.