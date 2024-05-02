Учёные из Австралии считают, что арахидоновая кислота сможет помочь в лечении людей с биполярным расстройством личности

В мире примерно 40 миллионов людей страдают биполярным расстройством личности. Недавно появились данные, которые показывают, что снизить риски развития этой болезни помогает диета.
Учёные из Австралии решили выяснить, могут ли компоненты питания влиять на развитие расстройства. Они протестировали 913 метаболитов у 14 296 европейцев и выяснили, что 33 были связаны с риском биполярного расстройства.
В результате исследования было обнаружено, что генетическая склонность к более высоким уровням липидов, которые содержат арахидоновую кислоту, ведёт к снижению риска развития этого расстройства. И наоборот, более низкие уровни повышают риск развития его расстройства.
Арахидоновая кислота — это одна из омега-6 ненасыщенных жирных кислот. Её можно получить, употребляя мясо, рыбу, морепродукты, яйца, орехи, семена и растительные масла. Эта кислота есть и в грудном молоке и имеет важное значение для развития мозга ребёнка.
По мнению учёных, необходимы дополнительные исследования.
"Если мы сможем установить, как, почему и когда люди реагируют на добавки арахидоновой кислоты, то мы станем на шаг ближе к оказанию помощи людям, которые борются с этим серьёзным психическим заболеванием на протяжении всей жизни", — считают авторы исследования, опубликованного в журнале Biological Psychiatry.
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