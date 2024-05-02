Учёные из Австралии считают, что арахидоновая кислота сможет помочь в лечении людей с биполярным расстройством личности

Арахидоновая кислота, возможно, сможет помочь в лечении биполярного расстройства

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире примерно 40 миллионов людей страдают биполярным расстройством личности. Недавно появились данные, которые показывают, что снизить риски развития этой болезни помогает диета.

Фото: unsplash.com by Том Содог is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

Учёные из Австралии решили выяснить, могут ли компоненты питания влиять на развитие расстройства. Они протестировали 913 метаболитов у 14 296 европейцев и выяснили, что 33 были связаны с риском биполярного расстройства.

В результате исследования было обнаружено, что генетическая склонность к более высоким уровням липидов, которые содержат арахидоновую кислоту, ведёт к снижению риска развития этого расстройства. И наоборот, более низкие уровни повышают риск развития его расстройства.

Арахидоновая кислота — это одна из омега-6 ненасыщенных жирных кислот. Её можно получить, употребляя мясо, рыбу, морепродукты, яйца, орехи, семена и растительные масла. Эта кислота есть и в грудном молоке и имеет важное значение для развития мозга ребёнка.

По мнению учёных, необходимы дополнительные исследования.

"Если мы сможем установить, как, почему и когда люди реагируют на добавки арахидоновой кислоты, то мы станем на шаг ближе к оказанию помощи людям, которые борются с этим серьёзным психическим заболеванием на протяжении всей жизни", — считают авторы исследования, опубликованного в журнале Biological Psychiatry.