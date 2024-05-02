Новый законопроект об использовании маткапитала сразу после рождения ребенка: подробности и изменения

Жилье за маткапитал можно будет купить сразу после рождения ребенка

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Материнский капитал теперь можно использовать для покупки жилья непосредственно после рождения ребенка, как сообщает "Парламентская газета". Новый законопроект, внесенный в Госдуму, позволяет семьям применять средства субсидии для приобретения жилой недвижимости без ожидания достижения ребенком трехлетнего возраста.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В настоящее время семьи могут использовать эти средства для покупки жилья без оформления ипотеки только спустя три года с момента рождения ребенка. Однако предложение депутатов отменить данное требование дает возможность приобретать жилье с помощью материнского капитала в любой момент.

Также в Совете Федерации рассматривается предложение о проверке качества жилья, приобретаемого на средства материнского капитала. Планируется создание специализированных межведомственных комиссий в регионах для предотвращения злоупотреблений. Инициативу уже поддержали Министерство труда и Социальный фонд.