Ученые раскрыли загадку огромного "ледяного окна" в Антарктике, которое видно из космоса

Ученые разгадали тайну огромного разлома в антарктическом морском льду

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательская группа выявила ключевой элемент, связанный с образованием необычно большой полыньи в морском льду вокруг Антарктики, размером вдвое превышающей Уэльс. Это событие, произошедшее в зимние месяцы 2016 и 2017 годов, было освещено в научной публикации журнала Science Advances.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В исследовании описывается механизм формирования и поддержания полыньи на протяжении нескольких недель.

Учёные из Университета Саутгемптона, Университета Гётеборга и Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали данные о полынье Мод-Райз, расположенной над затопленной горной структурой в море Уэдделла.

Оказалось, что создание полыньи было результатом сложного взаимодействия ветров, океанических течений и уникальной географии океанического дна, способствующего подъёму тепла и соли к поверхности.

Зимой антарктические воды замерзают, увеличивая площадь морского льда в два раза по сравнению с территорией континентальной части США. Полыньи обычно возникают в прибрежных зонах ежегодно из-за сильных ветров, сдувающих лед, но случаи их формирования над открытым океаном гораздо реже.

Адитья Нараянан из Университета Саутгемптона, возглавивший исследование, отметил, что полынья Мод-Райз впервые была замечена в 1970-х с помощью спутников. Несмотря на то что первоначально предполагалось, что это будет ежегодное явление, с тех пор оно происходит лишь эпизодически.

В 2016 и 2017 годах усиление кругового течения вокруг моря Уэдделла спровоцировало подъём глубоких слоёв тёплой солёной воды, облегчив вертикальное смешивание. Фабьен Роке из Университета Гётеборга указал на необходимость другого процесса для поддержания полыньи, так как таяние льда приводит к опреснению вод.

Для исследования использовались спутниковые данные, наблюдения с поплавков и меток на морских млекопитающих, а также моделирование океана. Было установлено, что процесс, известный как "транспорт Экмана", способствовал переносу соли к вершинам подводных гор.

Профессор Альберто Навейра Гарабато подчеркнул, что этот процесс был критичен для поддержания баланса соли и смешивания. Полыньи играют значительную роль в переносе тепла и углекислого газа между океаном и атмосферой, влияя на тепловой и углеродный баланс региона.

Профессор Сара Гилле из Калифорнийского университета в Сан-Диего добавила, что даже после исчезновения полыньи её эффекты могут сохраняться в водах на протяжении нескольких лет, влияя на течения и перенос тепла к континенту.

Эти же процессы, по мнению Гилле, способствуют уменьшению объёма морского льда в Южном океане, наблюдаемому с 2016 года.