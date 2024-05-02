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Стремление контролировать хозяина: для чего собака кладет голову на плечо

Кинологи ответили, для чего собака кладет голову на плечо хозяина

1:00
Зоосфера » Собаки

Многие собаки часто ищут взаимодействие с хозяином, когда им скучно или они что-то хотят выразить.

Кинологи ответили, для чего собака кладет голову на плечо хозяина
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Некоторые эксперты по поведению животных полагают, что собаки таким образом могут имитировать других членов семьи, которые ведут себя аналогично.

Часто можно предположить, что собака хочет показать свою любовь или желание поиграть.

Она может уложить голову на плечо или другую часть тела владельца.

Почему собака кладёт голову на плечо

Это поведение не связано с доминированием или стремлением контролировать хозяина — собака просто хочет уверить, что её владелец в безопасности. Собаки часто кладут голову на ногу или колени, желая таким образом укрепить свою связь и демонстрировать привязанность.

Следует учесть, что если собака спит с приподнятой головой, это может указывать на проблемы с дыханием.

При подозрениях на здоровье животного рекомендуется обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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