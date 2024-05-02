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Иммунолог рассказал, каким образом человек привлекает клеща

Иммунолог Костинов: особый запах человека привлекает клещей

1:08
Здоровье

С приходом тёплой погоды люди часто проводят время на свежем воздухе, а одновременно с тем просыпаются различные кровососущие животные, в том числе и клещи. Михаил Костинов, иммунолог и заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, поделился способами защиты от клещей. Специфический запах человека привлекает клещей, как объяснил он.

Иммунолог Костинов: особый запах человека привлекает клещей
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Мы ходили на международный конгресс, нам показывали, как клещи чувствуют запах (я назвал бы в кавычках — "парное мясо") и как они поворачивают в сторону, откуда идёт запах", — рассказал Михаил Костинов.

Он утверждает, что горожанам, не обладающим естественным иммунитетом, важно пройти вакцинацию для предотвращения заражения клещевым энцефалитом. Специалист объяснил, что клещ выделяет вещество при укусе, которое поражает чувствительность нервной системы, инициируя заражение. Помимо энцефалита, укус клеща может привести к заражению риккетсиозом, боррелиозом и другими инфекциями, предостерёг Костинов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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