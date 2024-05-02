Смартфоны-доноры спасают владельцев техники Apple: как рынок запчастей изменился после сокращения поставок

Программист Ситнов пояснил, где можно взять оригинальные запчасти для Apple

Оригинальные запчасти для продукции Apple чаще всего получают из так называемых смартфонов-доноров. Это устройства, в которых один из компонентов вышел из строя, но остальные элементы исправно работают и могут быть использованы для ремонта других устройств.

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Программист Кирилл Ситнов пояснил, что хотя компания Apple не производит запчасти самостоятельно, они производятся на тех же заводах, где собирают47

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Ситнов также выразил мнение, что заявления сервисных центров о сокращении поставок необязательно означают полное отсутствие запчастей. Помимо этого, он указал на наличие китайских копий запчастей на рынке, отметив, что авторизованные сервисные центры не всегда используют оригинальные компоненты, сообщает NewsInfo.Ru.

В России авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с проблемами из-за дефицита комплектующих для последних моделей iPhone, таких как 14 и 15 поколения, и прекращения импорта компонентов для более ранних моделей в конце прошлого года. Несмотря на это, сервисные центры продолжают работать и оказывать услуги по ремонту.