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Смартфоны-доноры спасают владельцев техники Apple: как рынок запчастей изменился после сокращения поставок

Программист Ситнов пояснил, где можно взять оригинальные запчасти для Apple

Наука

Оригинальные запчасти для продукции Apple чаще всего получают из так называемых смартфонов-доноров. Это устройства, в которых один из компонентов вышел из строя, но остальные элементы исправно работают и могут быть использованы для ремонта других устройств.

Программист Ситнов пояснил, где можно взять оригинальные запчасти для Apple
Фото: PxHere is licensed under CC0

Программист Кирилл Ситнов пояснил, что хотя компания Apple не производит запчасти самостоятельно, они производятся на тех же заводах, где собирают47

\устройства Apple.

Ситнов также выразил мнение, что заявления сервисных центров о сокращении поставок необязательно означают полное отсутствие запчастей. Помимо этого, он указал на наличие китайских копий запчастей на рынке, отметив, что авторизованные сервисные центры не всегда используют оригинальные компоненты, сообщает NewsInfo.Ru.

В России авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с проблемами из-за дефицита комплектующих для последних моделей iPhone, таких как 14 и 15 поколения, и прекращения импорта компонентов для более ранних моделей в конце прошлого года. Несмотря на это, сервисные центры продолжают работать и оказывать услуги по ремонту.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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