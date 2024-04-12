Украина не имеет цели в конфликте с РФ — все её декларированные военные цели, сохранение нации и целостности — ложь и пустая пропаганда.
На деле же Киев действует как пан, сдавший в аренду территорию страны и ресурсы западным хозяевам, убеждён политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, в данном конфликте цель киевского режима — сражаться, пока наниматель сам не заключит мирное соглашение с РФ.
"Украина будет воевать до последнего украинца и последней украинки или же до того момента, как США решат, что с Россией пора мириться (в зависимости от того, что произойдёт раньше). Мне почему-то кажется, что раньше закончатся представители недорождённой украинской нации", — цитирует аналитика "Военное дело".
Подмена целей ведёт Украину к неизбежной катастрофе, и чем раньше она произойдёт, тем больше у больной Незалежной её пережить и выздороветь, подытожил Ищенко.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.