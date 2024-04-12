"Капитуляция или смерть": арендованная Западом Украина должна умереть

Капитуляция для Украины — это лучшее решение больной страны

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина не имеет цели в конфликте с РФ — все её декларированные военные цели, сохранение нации и целостности — ложь и пустая пропаганда.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

На деле же Киев действует как пан, сдавший в аренду территорию страны и ресурсы западным хозяевам, убеждён политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, в данном конфликте цель киевского режима — сражаться, пока наниматель сам не заключит мирное соглашение с РФ.

"Украина будет воевать до последнего украинца и последней украинки или же до того момента, как США решат, что с Россией пора мириться (в зависимости от того, что произойдёт раньше). Мне почему-то кажется, что раньше закончатся представители недорождённой украинской нации", — цитирует аналитика "Военное дело".

Подмена целей ведёт Украину к неизбежной катастрофе, и чем раньше она произойдёт, тем больше у больной Незалежной её пережить и выздороветь, подытожил Ищенко.