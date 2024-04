"Капитуляция или смерть": арендованная Западом Украина должна умереть

Украина не имеет цели в конфликте с РФ — все её декларированные военные цели, сохранение нации и целостности — ложь и пустая пропаганда.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States