Нанесение "стратегического поражения" России невозможно. Лондон против

Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной

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Уж если Лондон не решается конфисковать российские активы и сбивать российские дроны над Украиной, то тему "стратегического поражения России" можно закрывать.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Лондон стал главным куратором Украины

Британия взяла на себя роль главного помощника киевского режима с известной целью "нанести стратегическое поражение России".

Известны "тесные узы дружбы" между Владимиром Зеленским и экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, которые ярко проявились в известной роли британца по срыву мирных Стамбульских соглашений.

Уже при премьере Риши Сунаке Британия первая подписала с Украиной договор о "гарантиях безопасности" с выделением ей в текущем году 3,2 млрд долларов. Британские подводные дроны и ракеты атаковали Черноморский флот и Крымский мост. Из Лондона прозвучали предложения о направлении экспедиционного корпуса НАТО на Украину и об установлении там беспилотной зоны. Британские эксперты объяснили, как до основания разрушить Крымский мост, а глава минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву.

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон недавно посетил Вашингтон, добиваясь разблокирования 60 млрд долларов помощи. По итогам визита он заявил, что обе страны достигли прогресса в вопросе передачи Украине замороженных активов России.

"В конце концов России придётся выплатить репарации за своё незаконное вторжение. Так почему бы не потратить часть денег сейчас, а не ждать, пока закончится война?" — заявил Кэмерон в Давосе в январе.

Лондон думает о переговорах с РФ, а не о помощи Украине

Но в апреле выяснилось, что в Британии изъять российские активы нереально. Это вызовет длительные судебные иски и подорвёт доверие инвесторов к стагнирующей британской экономике. Газета Politico цитирует мнение юриста Фрэнсиса Бонда, что "не существует прямого юридического прецедента" для ареста активов и "это совершенно неизведанная правовая территория".

"Даже если будет арестована только чистая прибыль, а не базовые активы, предстоят годы, а то и десятилетия международных судебных разбирательств", — сказал Бонд.

Со своей стороны, член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж в интервью газете сказала, что финансовый сектор "оказывает огромное давление на правительство, чтобы оно бездействовало" в вопросе ареста российских активов. И правительство внемлет.

В Politico уверены, что Лондон надеется использовать около 44 млрд долларов российских государственных и частных активов в будущих переговорах по Украине.

"Конфискация активов на постоянной основе снизит вероятность того, что такие переговоры когда-либо состоятся", — сказали Politico эксперты.

Лондон был бы не против посмотреть, как конфискуют российские активы США и ЕС, но там тоже не хотят создавать прецедент. Бравурные заявления не реализуются, когда на кону репутация всей финансовой западной системы и её колоссальные доходы.

Самоубиваться об Россию никто, кроме Украины, не захотел

"Хорошо, если вы не можете спонсировать Украину, то хотя бы помогите ей сбивать российские дроны, как только что сделали при запуске иранских БПЛА на Израиль". Такой вопрос журналист LBC задал Кэмерону. Министр ответил, что это "сложно", "если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны". И добавил, что Украине более важно иметь доступ к системам ПВО, в частности к системе Patriot. То есть опять кивок в строну партнёров.

Очевидно, что на Ближнем Востоке, у Лондона в том числе, гораздо более старые и обширные интересы и сокровища. А Украину будут старательно сдавать, подталкивая к заморозке конфликта.

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