Россия готова объявить Западу экономическую войну

Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ

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Ситуация с воровством активов ЦБ РФ близка к разрешению. Западники на пороге принятия решений. Россия готовит ответ в виде разорения крупнейшего депозитария ЕС.

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В конце марта ЕС определится с механизмом изъятия замороженных активов ЦБ РФ

Западные страны в виде санкции за СВО на Украине заморозили около 260 млрд евро (284 млрд долларов) активов ЦБ РФ. Большая часть заморожена в странах ЕС.

Брюссель пока готов изымать их в виде "налога на прибыль" с этих замороженных активов, что составит от 15 до 20 млрд евро до 2027 года или около 3 млрд евро в год. Другой вариант, менее вероятный, — планируется передать Киеву замороженные российские активы в виде займа, под "российские контрибуции" Украине. Вероятно, уверенности в контрибуциях нет, что и верно.

Европейская комиссия (ЕК) 15 марта представит план по переводу полученной "прибыли" в бюджет блока. Он будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 21-22 марта, пишет Bloomberg. Предполагается, что часть денег будет переправляться Киеву, а другая останется в ЕС для уплаты судебных издержек в случае, если ЦБ РФ будет судиться. В этом ни у кого сомнений нет.

Как РФ может разорить бельгийский Euroclear

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, который имеет эквивалент различных ценных бумаг и денежных средств российского ЦБ на сумму 190 млрд евро.

Как пишет Reuters, ЦБ РФ в ответ на меры ЕС подаст иск в российские суды и, "вероятно, завладеет 33 млрд евро денег Euroclear, хранящимися в национальном депозитарии ценных бумаг в Москве". А также выиграет иски о возвращении с компенсацией наличных (без оценки сумм), размещённых в депозитариях в Гонконге и Дубае. Это те юрисдикции, которые не признают западные санкции. Вероятно, есть и другие.

"По сути, это механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошён", — сказал агентству анонимный чиновник.

А если у Euroclear закончится капитал, то ЦБ Бельгии придётся отозвать его лицензию, что может привести к глобальному финансовому кризису, поскольку у Euroclear находятся на хранении активы на сумму 37 трлн евро, добавил чиновник.

Бельгия изымает налог на прибыль по активам ЦБ РФ (вероятно, не согласованную) по ставке 25%. Это 1,7 млрд евро в 2024 году, из которых 1,5 млрд будут отправлены в Киев уже в июне, а остальная часть — в 2025 году. Но эти деньги — это капля в море по сравнению с финансовыми потребностями Украины.

Отметим, что россияне частным образом успешно судятся с Euroclear в арбитражном суде. Роман Прудентов истребовал у Euroclear зависшие дивиденды и купоны на 10,1 тыс. долларов. Известен случай, когда частному инвестору — экс-сенатору Ефиму Малкину — удалось отсудить у Euroclear 2 млн долларов в суде общей юрисдикции.

После Бельгии настанет очередь Швейцарии. А дальше экономическая война

На очереди и иски к банкам Швейцарии. Посол Швейцарии в России была вызвана в МИД России в связи с решением парламента этой страны разработать правовую основу для конфискации российских государственных активов. Министерство иностранных дел России заявило, что если швейцарский план будет реализован, Россия вынуждена будет принять ответные меры.

Источники в руководстве нескольких федеральных ведомств РФ отмечают, что "решение будет жёстким и комплексным".

Речь идёт о:

разрыве большинства экономических связей с государствами, которые решатся конфисковать активы РФ и передать эти средства Украине;

заморозке всех активов западного бизнеса в России, большинство из которых будет в короткие сроки передано новым (российским) собственникам.

"РФ может прямо заявить о начале полномасштабной экономической войны и выразить готовность вести её любыми доступными средствами и способами", — пояснил один из информированных источников.

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