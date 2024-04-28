Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году

Росстат: уровень бедности в РФ в 2023 году составил 8,5%

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росстат скорректировал оценку уровня бедности в России за 2023 год до 8,5%, как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные статистической службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Изначально в марте было опубликовано предварительное значение уровня бедности за прошлый год в размере 9,3%.

Согласно последним данным, в 2023 году доля населения России с доходами ниже порога бедности составила 8,5%, что на 0,5 процентных пункта меньше по сравнению с итогами 2022 года.

В дополнение, Росстат предоставил обновленные данные по динамике уровня бедности с 2012 по 2022 год, учитывая результаты Всероссийской переписи населения. По этим данным, в 2022 году уровень бедности уменьшился с 9,8% до 9,0%.