Российский путешественник высказал несколько аргументов, почему не хочет возвращаться на Бали. В своем блоге на платформе "Дзен" он рассказал о своих неприятных опытах с местными таксистами, которые намеренно выбирают кривые маршруты, чтобы завысить стоимость поездки.
Он также подчеркнул проблемы с экологией, указав, что в определенные месяцы пляжи Бали покрываются слоями пластика, превращая их в подобие мусорных свалок.
Дополнительно путешественник указал на проблему загрязнения воздуха и на недостаточно развитую инфраструктуру острова. По его словам, узкие дороги и отсутствие тротуаров делают прогулки по Бали особенно трудными и неудобными.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.