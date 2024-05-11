Бали: причины, по которым туристы из России могут избегать острова

Названы минусы отдыха на Бали

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник высказал несколько аргументов, почему не хочет возвращаться на Бали. В своем блоге на платформе "Дзен" он рассказал о своих неприятных опытах с местными таксистами, которые намеренно выбирают кривые маршруты, чтобы завысить стоимость поездки.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Он также подчеркнул проблемы с экологией, указав, что в определенные месяцы пляжи Бали покрываются слоями пластика, превращая их в подобие мусорных свалок.

Дополнительно путешественник указал на проблему загрязнения воздуха и на недостаточно развитую инфраструктуру острова. По его словам, узкие дороги и отсутствие тротуаров делают прогулки по Бали особенно трудными и неудобными.