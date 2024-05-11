Владимир Путин подписал указ о сохранении министерства строительства и ЖКХ

В РФ сохраняется единое министерство строительства и ЖКХ

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В новом составе российского правительства продолжит свою работу министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, как указано в документе, подписанном президентом страны.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Недавно в России активно рассматривался вопрос о создании отдельного министерства ЖКХ, при этом предложение поддерживали некоторые депутаты Государственной Думы. Владимир Путин, президент России, в субботу утвердил структуру нового кабинета министров, в котором сохранится 21 министерство.

Михаил Мишустин, ранее утвержденный на пост премьер-министра, будет иметь десять заместителей. В перечне ведомств, утвержденных указом, значится также Росреестр, который продолжит находиться в непосредственном подчинении правительства РФ.