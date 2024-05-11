В новом составе российского правительства продолжит свою работу министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, как указано в документе, подписанном президентом страны.
Недавно в России активно рассматривался вопрос о создании отдельного министерства ЖКХ, при этом предложение поддерживали некоторые депутаты Государственной Думы. Владимир Путин, президент России, в субботу утвердил структуру нового кабинета министров, в котором сохранится 21 министерство.
Михаил Мишустин, ранее утвержденный на пост премьер-министра, будет иметь десять заместителей. В перечне ведомств, утвержденных указом, значится также Росреестр, который продолжит находиться в непосредственном подчинении правительства РФ.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.