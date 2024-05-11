Гарик Харламов подтвердил, что женится: "Я сделал предложение своей Катюхе"

Гарик Харламов признался, что сделал предложение возлюбленной

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Гарик Харламов открыто заявил о своей скорой свадьбе.

Фото: https://vk.com/kharlamovgarik by ВК-аккаунт Гарика Харламова is licensed under public doman

Комик в анонсе своего шоу "Кстати" ответил на вопрос Азамата Мусагалиева об обручении, на которое намекал Гарик Харламов в своём видео.

"Я сделал предложение своей Катюхе", — заявил Гарик.

Свою невесту Харламов, актрису Катерину Ковальчук, тоже позвал на шоу.

Ранее Гарик Харламов показал обручальное кольцо на руке актрисы Катерины Ковальчук.