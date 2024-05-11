Звезда Comedy Club Гарик Харламов открыто заявил о своей скорой свадьбе.
Комик в анонсе своего шоу "Кстати" ответил на вопрос Азамата Мусагалиева об обручении, на которое намекал Гарик Харламов в своём видео.
"Я сделал предложение своей Катюхе", — заявил Гарик.
Свою невесту Харламов, актрису Катерину Ковальчук, тоже позвал на шоу.
Ранее Гарик Харламов показал обручальное кольцо на руке актрисы Катерины Ковальчук.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.