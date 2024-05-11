Охрустительное удовольствие: с чем может быть связана тяга вашей собаки к песку

Кинологи рассказали, почему собаки едят песок

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда собак можно поймать за поеданием вещей, которые не предназначены для употребления в пищу, что всегда вызывает беспокойство.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Эту проблему стоит обратить внимание хотя бы потому, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем животного.

Почему собака может есть песок:

Некачественное питание

Не все владельцы приобретают качественные корма, которые удовлетворяют потребности животного в необходимых витаминах и минералах. В результате собака пытается компенсировать недостающие питательные вещества, "охотясь" на песок.

Отсутствие внимания

Некоторые собаки требуют активного взаимодействия со своими владельцами. Если животное чувствует недостаток внимания, оно может принимать необычные поведенческие решения, включая поедание неподходящих предметов.

Паразиты

Интерес к песку у собак может быть вызван наличием паразитов в их организме. В этом случае необходимо проверить график обработок животного от паразитов и, возможно, провести дополнительные процедуры.

Проблемы с органами пищеварения

Иногда собаки сталкиваются с проблемами в работе пищеварительной системы, что требует вмешательства ветеринара. Однако поедание песка не всегда является единственным симптомом таких проблем. Важно внимательно отслеживать общее состояние животного, анализировать его кал и не игнорировать симптомы, такие как рвота.