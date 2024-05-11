Макрон призовет Китай надавить на Москву во время визита Си Цзиньпина во Францию

Макрон планирует высказать Си Цзиньпину "критику"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен высказать критику в адрес китайского лидера Си Цзиньпина во время его визита во Францию, сообщает Handelsblatt.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На повестке дня — связи Китая с Россией и его торговое соперничество с Европой. Канцлер Германии Олаф Шольц остается в тени и не поддерживает стремление Макрона.

Макрон считает, что Китай нарушает правила торговли, создав "избыточные мощности", особенно в автомобильной промышленности, и теперь намерен "массово экспортировать продукцию, особенно в Европу".

Кроме того, Макрон намерен призвать Си Цзиньпина использовать все рычаги давления на Москву для изменения планов России и содействия разрешению конфликта с Украиной.