Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
DDN: вероятность землетрясений после геошторма составляет 50%
В ГИБДД предупредили о массовых проверках пожилых водителей и новичков
Действительно ли можно использовать кокосовое масло для отбеливания зубов
Хуснуллин: обсуждается ипотека для семей с детьми старше шести лет
Готовим индийский напиток тандай из овсянки
Почему стоит посадить гравилат
Большинство россиян на отдыхе занимаются самолечением
Гепатолог Морозов: красное вино лучше всего подходит для шашлыка
Кинологи рассказали, почему собаки едят песок
Певец Сергей Жуков обратился к сыну-подростку в честь его дня рождения: "Куда ты так растёшь?"

Сергей Жуков поздравил сына с днём рождения: ангелам тоже выдают паспорта

0:52
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал трогательное поздравление в адрес сына Энджела, которому исполнилось 14 лет.

Сергей Жуков поздравил сына с днём рождения: ангелам тоже выдают паспорта
Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Жуков разместил в "Инстаграме"* фото сына-подростка Энджела.

"Оказывается, Ангелам тоже выдают паспорта. И уже скоро наш 14-летний ангелочек его получит! Сынуль, ну куда ты так растёшь? Давай снова поиграем в прятки? Давай порисуем", — написал артист под снимком.

Певец считает, что Бог послал ему с женой настоящего ангела. Он пообещал всегда поддерживать наследника.

Ранее Кристина Орбакайте показала своего сына Дени Байсарова в честь его дня рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Последние материалы
Гепатолог Морозов: красное вино лучше всего подходит для шашлыка
Кинологи рассказали, почему собаки едят песок
Актёр Юрий Борисов запрещает своим детям часто смотреть кино
Anadolu: в мире растет спрос на электромобили
В РФ сохраняется единое министерство строительства и ЖКХ
Названы минусы отдыха на Бали
Семь дней до свадьбы: как выглядеть наилучшим образом в важный день
Макрон планирует высказать Си Цзиньпину "критику"
Как приготовить курабье
Гарик Харламов признался, что сделал предложение возлюбленной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников