Певец Сергей Жуков обратился к сыну-подростку в честь его дня рождения: "Куда ты так растёшь?"

Сергей Жуков поздравил сына с днём рождения: ангелам тоже выдают паспорта

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал трогательное поздравление в адрес сына Энджела, которому исполнилось 14 лет.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Жуков разместил в "Инстаграме"* фото сына-подростка Энджела.

"Оказывается, Ангелам тоже выдают паспорта. И уже скоро наш 14-летний ангелочек его получит! Сынуль, ну куда ты так растёшь? Давай снова поиграем в прятки? Давай порисуем", — написал артист под снимком.

Певец считает, что Бог послал ему с женой настоящего ангела. Он пообещал всегда поддерживать наследника.

Ранее Кристина Орбакайте показала своего сына Дени Байсарова в честь его дня рождения.

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