Певец Сергей Жуков обратился к сыну-подростку в честь его дня рождения: "Куда ты так растёшь?"

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал трогательное поздравление в адрес сына Энджела, которому исполнилось 14 лет.
Жуков разместил в "Инстаграме"* фото сына-подростка Энджела.
"Оказывается, Ангелам тоже выдают паспорта. И уже скоро наш 14-летний ангелочек его получит! Сынуль, ну куда ты так растёшь? Давай снова поиграем в прятки? Давай порисуем", — написал артист под снимком.
Певец считает, что Бог послал ему с женой настоящего ангела. Он пообещал всегда поддерживать наследника.
Ранее Кристина Орбакайте показала своего сына Дени Байсарова в честь его дня рождения.
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Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.