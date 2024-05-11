Электромобили захватывают рынок: быстрый рост индустрии обрушит спрос на бензин

Anadolu: в мире растет спрос на электромобили

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на электромобили продолжает стремительно расти, сообщает Anadolu.

Фото: wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Число проданных электрокаров в первом квартале этого года уже сравнялось с показателями за весь 2020 год.

Ожидается, что быстрый рост продаж электромобилей изменит глобальную автомобильную промышленность и существенно снизит спрос на бензин.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, комментируя этот тренд, отметил, что динамика продаж электромобилей сохраняется на высоком уровне.

По его словам, доля электромобилей на дорогах будет продолжать стремительно расти. Исходя из текущей политики, к 2030 году почти каждый третий автомобиль в Китае будет электрическим, а в США и Евросоюзе — почти каждый пятый.

Бирол заявил, что это изменение окажет серьезное влияние как на автомобильную промышленность, так и на энергетический сектор.