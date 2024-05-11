Подготовка к идеальной свадьбе: советы по уходу за собой за неделю до церемонии

Семь дней до свадьбы: как выглядеть наилучшим образом в важный день

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние дни перед свадьбой, когда все бегут, чтобы успеть все дела, невесте становится трудно найти время для себя. Однако в этот важный день вся внимание будет приковано именно к ней, поэтому важно выглядеть безупречно.

Фото: unsplash.com by Brandon Morgan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что стоит избегать за неделю до свадьбы:

Избегайте бьюти-процедур, таких как инъекции, пилинги и чистки. Они могут вызвать непредсказуемую реакцию кожи, поэтому лучше провести такие процедуры за месяц-полтора до свадьбы или после нее.

Не экспериментируйте с новыми косметическими средствами накануне свадьбы, чтобы избежать аллергических реакций. Лучше придерживаться проверенных средств ухода за кожей.

Что нужно сделать за неделю до свадьбы:

Уделяйте больше времени уходу за кожей лица. Проводите очищение, тонизирование и увлажнение, а также делайте маски для лица каждый день. Ночные маски с кислотами помогут сделать кожу гладкой и сияющей.

Избавьтесь от отеков, отказавшись от соленой пищи, выпечки, сладкого и алкоголя, а также выполняйте гимнастику для разгона лимфы.

Уделите внимание волосам, используя пилинг для кожи головы и маски для восстановления волос. Помните о правильном питьевом режиме и полноценном сне.