Создаёт эффект цветущего луга: это растение прекрасно вписывается в пейзажные сады и участки в сельском стиле

Почему стоит посадить гравилат

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гравилат — универсальный и простой в выращивании многолетник, который прекрасно вписывается в пейзажные сады и участки в сельском стиле. Он растёт до 70 см в высоту, с перистыми листьями и разнообразными цветками, цветущими в разное время — от мая до конца лета.

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Гравилат предпочитает хорошо освещенные места и умеренно увлажненную почву, но может расти и на песчаных и глинистых почвах. Этот цветок не требует особого ухода, ему достаточно только регулярного полива. Подкормки необходимы для более яркого цветения.

Его устойчивость к зиме делает его идеальным выбором для садоводов. В группах с другими растениями он создаёт эффект цветущего луга.