Гравилат — универсальный и простой в выращивании многолетник, который прекрасно вписывается в пейзажные сады и участки в сельском стиле. Он растёт до 70 см в высоту, с перистыми листьями и разнообразными цветками, цветущими в разное время — от мая до конца лета.
Гравилат предпочитает хорошо освещенные места и умеренно увлажненную почву, но может расти и на песчаных и глинистых почвах. Этот цветок не требует особого ухода, ему достаточно только регулярного полива. Подкормки необходимы для более яркого цветения.
Его устойчивость к зиме делает его идеальным выбором для садоводов. В группах с другими растениями он создаёт эффект цветущего луга.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.