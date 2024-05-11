Врач выделил наиболее вредный алкоголь, популярный среди любителей шашлыка

Гепатолог Морозов: красное вино лучше всего подходит для шашлыка

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для большинства любителей шашлыка алкоголь — неразделимая часть этого процесса. Но, необходимо уметь подходить к выбору напитка ответственно, чтобы избежать негативных последствий для организма. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Сергей Морозов дал рекомендации по выбору оптимального напитка для употребления с мясными блюдами.

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Собеседник aif. ru подчеркнул, что важно контролировать потребление алкоголя и приводит безопасные дозы, такие как 50-100 мл крепкого алкоголя или 150-300 мл вина, особенно красного сухого, которое является самым безопасным вариантом из всех.

"В красном сухом вине есть полифенолы, в частности ресвератрол, который считается антиоксидантом, а органические кислоты винограда способствуют более лёгкому перевариванию мяса. Но если выпить три бутылки вина, то в три раза больше пользы от полифенолов не будет. А если делать так регулярно, то может развиться алкогольный гепатит и даже цирроз печени", — заметил Сергей Морозов.

Морозов отметил, что не стоит употреблять пиво во время шашлыка из-за высокого содержания углеводов, что может привести к лишнему весу, и низкой крепости, способствующей избыточному потреблению. Также лучше избегать алкогольных напитков с добавлением сахара, таких как ликеры или настойки. По мнению гепатолога, фруктоза может усилить токсичность спиртного по некоторым данным, а сахар легко превращается в жир. Поэтому рекомендуется запивать алкоголь водой, а не соком. Избегать также стоит и газированных алкогольных коктейлей, которые являются наихудшим вариантом.