Как россияне справляются с болезнями во время путешествий: инсайты из исследования Ostrovok.ru и Сбер Еаптека

Большинство россиян на отдыхе занимаются самолечением

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

83% российских путешественников признались, что во время поездок справляются с болезнями, используя знакомые медикаменты: они захватывают нужные лекарства из дома и применяют их по мере необходимости. Почти каждый третий турист также приобретал лекарства в аптеках на месте, следуя советам фармацевтов. Эту информацию предоставили РИА Новости, ссылаясь на сервисы Ostrovok. ru и "Сбер Еаптека".

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Замечательно, что 7% российских туристов полностью игнорируют симптомы болезни, не ограничивают свою активность и продолжают наслаждаться отдыхом как обычно. Однако меньшинство, заболев, предпочитают оставаться в номере отеля до исчезновения симптомов, при этом не принимая лекарств для облегчения состояния.

Только менее 1% путешественников готовы прибегнуть к крайним мерам — прервать отдых и вернуться домой для лечения.