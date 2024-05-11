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Готовим рассыпчатое и нежное домашнее курабье к чаю: вкус, знакомый с детства

Как приготовить курабье

1:13
Еда

Это домашнее курабье похоже на классическое песочное печенье с карамельным вкусом.

Как приготовить курабье
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это лакомство пришло к нам из арабских стран. В аутентичную версию курабье входят различные специи.

Ингредиенты

  • 195 г пшеничной муки
  • 2 яйца
  • 1/3 чайной ложки пищевой соды
  • 60 г сахарной пудры
  • 80 мл йогурта
  • 39 г сливочного масла
  • 1 капля ванильной эссенции

Приготовление

  1. В большую миску добавьте все ингредиенты вместе с одним яйцом и перемешайте до образования теста. Убедитесь, что тесто не липкое, если понадобится, то добавьте ещё муки.
  2. Смажьте растопленным маслом руки, чтобы тесто не прилипало, разделите его на 6 частей, скатайте каждый кусочек в шарик. Возьмите противень и смажьте его небольшим количеством сливочного масла. После этого выложите на него шарики теста.
  3. Возьмите небольшую миску и взбейте оставшееся яйцо. Смажьте каждый шарик яичной смесью и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. 
МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОНО ГОТОВИТСЯ ТАК ПРОСТО! ПЕЧЕНЬЕ КУРАБЬЕ Бакинское
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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