Готовим рассыпчатое и нежное домашнее курабье к чаю: вкус, знакомый с детства

Это домашнее курабье похоже на классическое песочное печенье с карамельным вкусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Это лакомство пришло к нам из арабских стран. В аутентичную версию курабье входят различные специи.
Ингредиенты
195 г пшеничной муки
2 яйца
1/3 чайной ложки пищевой соды
60 г сахарной пудры
80 мл йогурта
39 г сливочного масла
1 капля ванильной эссенции
Приготовление
В большую миску добавьте все ингредиенты вместе с одним яйцом и перемешайте до образования теста. Убедитесь, что тесто не липкое, если понадобится, то добавьте ещё муки.
Смажьте растопленным маслом руки, чтобы тесто не прилипало, разделите его на 6 частей, скатайте каждый кусочек в шарик. Возьмите противень и смажьте его небольшим количеством сливочного масла. После этого выложите на него шарики теста.
Возьмите небольшую миску и взбейте оставшееся яйцо. Смажьте каждый шарик яичной смесью и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
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