Готовим рассыпчатое и нежное домашнее курабье к чаю: вкус, знакомый с детства

Как приготовить курабье

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Это домашнее курабье похоже на классическое песочное печенье с карамельным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это лакомство пришло к нам из арабских стран. В аутентичную версию курабье входят различные специи.

Ингредиенты

195 г пшеничной муки

2 яйца

1/3 чайной ложки пищевой соды

60 г сахарной пудры

80 мл йогурта

39 г сливочного масла

1 капля ванильной эссенции

Приготовление

В большую миску добавьте все ингредиенты вместе с одним яйцом и перемешайте до образования теста. Убедитесь, что тесто не липкое, если понадобится, то добавьте ещё муки. Смажьте растопленным маслом руки, чтобы тесто не прилипало, разделите его на 6 частей, скатайте каждый кусочек в шарик. Возьмите противень и смажьте его небольшим количеством сливочного масла. После этого выложите на него шарики теста. Возьмите небольшую миску и взбейте оставшееся яйцо. Смажьте каждый шарик яичной смесью и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.