Какие питомцы идеально подойдут ребенку: выбор очевиден

Эксперты назвали идеальных для детей домашних животных

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные могут приносить радость и способствовать развитию ответственности у детей.

Фото: Виктория Алямкина/Pravda.ru

Однако, выбор собаки или кошки в качестве питомца для ребёнка может привести к нежелательным последствиям для семьи.

Разочарование в домашних питомцах часто возникает из-за недостаточных знаний о том, как за ними ухаживать.

Давайте рассмотрим, какие виды животных лучше всего подходят для детей.

Какого питомца выбрать для ребёнка?

Кошка подходит для большинства жилищных условий. Собаку лучше выбирать небольшого размера и дружелюбной породы. Попугай будет проводить много времени в клетке. Ситуация с крысой аналогична попугаю. Шиншилла своей мягкой шерстью наверняка понравится детям. Кролик — это относительно спокойное и милое создание. Бородатая агама — эти рептилии любят находиться на руках.