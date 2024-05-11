Зепюр Брутян поделилась впечатлениями от совместной съемки с Прилучным

Актриса Зепюр Брутян в беседе с порталом кино.Mail.ru заявила, что ей было комфортно сниматься вместе с супругом Павлом Прилучным. По ее словам, муж ее всегда поддерживает на съёмочной площадке.
Артистка пояснила, что согласилась на участие в картине "Неприличные гости" из-за интересного сценария и собравшейся команды. К тому же главные роли исполнили она и ее супруг, актер Павел Прилучный.
"У Паши большой актерский опыт, поэтому я всегда прислушиваюсь к его мнению. Мы умеем слушать и слышать друг друга, поэтому никаких разногласий не было. Он очень поддерживает меня на съемочной площадке, я его тоже. Мы — команда!" — заявила она.
Брутян отметила и то, что благодаря совместному проживанию, они на постоянной основе могли репетировать свои роли — и за завтраком, и за ужином, и на прогулке, и в машине.
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