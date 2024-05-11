Собчак прокомментировала кулинарные навыки своего бывшего мужа Виторгана

Собчак оценила вкус блюда, приготовленного бывшим мужем Виторганом

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак осталась довольна приготовленным бывшим супругом, актером Максимом Виторганом блюдом. Об этом сообщает YouTube-канал Sheikin40.

Фото: youtube.com by канал Sheinkin40 is licensed under public domain

Так, Максим Виторган принял участие в программе "Есть будем?", ведущим которого является Антон Привольнов. В студии актер решил приготовить пасту аррабиата. В конце программы появилась Ксения Собчак, которая должна была угадать из двух представленных блюд, какое сделал ее экс-супруг.

"Максим человек хитрый и умеющий работать на камеру, поэтому он бы все-таки помидоры порезал, ну, как-то один раз бы напрягся. Исходя из этой логики, мне кажется, он вот запарился бы с этим всем, но вкус он никогда не подведет", — начала пробовать еду Собчак.

Однако ей не удалось сделать правильный выбор, поэтому она удивилась — так как ей понравился вкус того блюда, которое, как потом выяснилось, приготовил Виторган. Она заявила, что ее сын Платон в надежных руках, когда отправляется к папе.

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