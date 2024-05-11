Алена Апина не появится в сериале про группу "Комбинация"

Певица Алена Алепина сожалеет, что не смогла сыграть даже эпизодической роли в сериале про группу "Комбинация", с участия в которой началась ее музыкальная карьера.
При этом исполнительница довольна выбором артистки Анастасии Уколовой на роль ее героини, так как считает, что они похожи не только внешне.
"Мы познакомились. Я ее полюбила. Я очень переживаю за результат. Как будто это я снимаюсь в этом большом кино. Ну кино-то про меня. В общем какая-то легкая биполярка", — заметила Апина.
Она рассказала, что картина выйдет уже осенью, а сейчас завершаются съемки, финал которых пройдет в городе Саратове.
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