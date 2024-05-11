Эксперт издания "За рулем", Михаил Колодочкин, напомнил о важном способе экономии топлива летом. Поддержание чистого воздуха в моторе существенно влияет на расход бензина. Из-за летних условий воздушный фильтр автомобиля быстро загрязняется пылью, пухом тополей и насекомыми, что приводит к ухудшению подачи кислорода в цилиндры и увеличивает расход топлива.
Колодочкин рекомендует менять воздушный фильтр регулярно, как советует производитель автомобиля. Это позволит снизить расход топлива примерно на 2%, что на длинной дистанции может привести к заметной экономии. Для автовладельцев регулярная проверка и своевременная замена фильтра станут простым, но эффективным методом экономии средств.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.