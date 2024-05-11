"Сэкономьте на бензине летом": простой способ от эксперта Колодочкина

Эксперт Михаил Колодочкин напомнил о важности чистого воздушного фильтра летом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эксперт издания "За рулем", Михаил Колодочкин, напомнил о важном способе экономии топлива летом. Поддержание чистого воздуха в моторе существенно влияет на расход бензина. Из-за летних условий воздушный фильтр автомобиля быстро загрязняется пылью, пухом тополей и насекомыми, что приводит к ухудшению подачи кислорода в цилиндры и увеличивает расход топлива.

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Колодочкин рекомендует менять воздушный фильтр регулярно, как советует производитель автомобиля. Это позволит снизить расход топлива примерно на 2%, что на длинной дистанции может привести к заметной экономии. Для автовладельцев регулярная проверка и своевременная замена фильтра станут простым, но эффективным методом экономии средств.