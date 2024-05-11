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Аут и возвращение: антитренды причесок 2024

В 2024 году отказываются от следующих пяти неактуальных причесок

0:46
Моя семья » Красота и стиль

В 2024 году стилисты отказываются от нескольких привычных трендов, которые ранее считались классикой.

В 2024 году отказываются от следующих пяти неактуальных причесок
Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Наращивание волос до длины ниже лопаток считается неактуальным, так как длинные волосы могут утяжелять образ и не всем подходят.
  • Челка-шторка также уходит на второй план, но не становится антитрендом, так как стилисты предлагают варианты, которые обновляют образ, но не занимают центральное место на лице.
  • Классическая стрижка пикси считается скучной, но появление новых вариаций делает ее более интересной и подходящей для женщин после 40.
  • Гладкие прически, популярные ранее, сменяются более легкой и небрежной стилистикой.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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