Аут и возвращение: антитренды причесок 2024
В 2024 году отказываются от следующих пяти неактуальных причесок
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В 2024 году стилисты отказываются от нескольких привычных трендов, которые ранее считались классикой.
Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
- Наращивание волос до длины ниже лопаток считается неактуальным, так как длинные волосы могут утяжелять образ и не всем подходят.
- Челка-шторка также уходит на второй план, но не становится антитрендом, так как стилисты предлагают варианты, которые обновляют образ, но не занимают центральное место на лице.
- Классическая стрижка пикси считается скучной, но появление новых вариаций делает ее более интересной и подходящей для женщин после 40.
- Гладкие прически, популярные ранее, сменяются более легкой и небрежной стилистикой.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова