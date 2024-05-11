Аут и возвращение: антитренды причесок 2024

В 2024 году отказываются от следующих пяти неактуальных причесок

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В 2024 году стилисты отказываются от нескольких привычных трендов, которые ранее считались классикой.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наращивание волос до длины ниже лопаток считается неактуальным, так как длинные волосы могут утяжелять образ и не всем подходят.

Челка-шторка также уходит на второй план, но не становится антитрендом, так как стилисты предлагают варианты, которые обновляют образ, но не занимают центральное место на лице.

Классическая стрижка пикси считается скучной, но появление новых вариаций делает ее более интересной и подходящей для женщин после 40.

Гладкие прически, популярные ранее, сменяются более легкой и небрежной стилистикой.