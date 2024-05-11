Не знаете, что приготовить на завтрак? Этот йогуртовый банановый смузи с сывороточным протеином вам точно понравится

Готовим йогуртовый банановый смузи

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Начните утро с питательного завтрака — побалуйте себя йогуртовым банановым смузи с добавлением сывороточного протеина!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чашка простого греческого йогурта

30 г сывороточного протеина

Миндаль

1/2 стакана соевого молока

2 банана

Кубики льда по мере необходимости

Приготовление

Добавьте порошок сывороточного протеина в блендер вместе с греческим йогуртом и взбейте до получения однородной массы. Очистите бананы, добавьте в блендер немного соевого молока и снова взбейте. Положите колотый лед и некоторое время перемешивайте. Оставьте на некоторое время в холодильнике. Перелейте в бокал и украсьте миндалём.