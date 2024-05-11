Не знаете, что приготовить на завтрак? Этот йогуртовый банановый смузи с сывороточным протеином вам точно понравится
Готовим йогуртовый банановый смузи
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Начните утро с питательного завтрака — побалуйте себя йогуртовым банановым смузи с добавлением сывороточного протеина!
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чашка простого греческого йогурта
- 30 г сывороточного протеина
- Миндаль
- 1/2 стакана соевого молока
- 2 банана
- Кубики льда по мере необходимости
Приготовление
- Добавьте порошок сывороточного протеина в блендер вместе с греческим йогуртом и взбейте до получения однородной массы.
- Очистите бананы, добавьте в блендер немного соевого молока и снова взбейте. Положите колотый лед и некоторое время перемешивайте. Оставьте на некоторое время в холодильнике.
- Перелейте в бокал и украсьте миндалём.
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