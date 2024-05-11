Мать Ким Кардашьян подарила внуку на 5-летие Tesla Cybertruck

Мать участницы реалити-шоу Ким Кардашьян, бизнесвумен Крис Дженнер подарила своем внуку Псалму на день рождения машину Tesla Cybertruck от Илона Маска.
Мальчик на пятилетие получил презент, стоимость которого оценивается в 1500 долларов (порядка 138 тысяч рублей).
Ким Кардашьян опубликовала поздравление наследнику в соцсетях и заявила, что счастлива быть его мамой.
"Ты доказываешь, что сможешь быть Халком, Человеком-пауком или археологом в любой день недели! Я никогда не встречала человека, который бы спал больше, чем ты. И однажды я покажу тебе весь фотоальбом, который я сделала из твоих снов!" — написала бывшая жена Канье Уэста.
Недавно Крис Дженнер призналась, что у нее нашли опухоль, но она не собирается бросать работу.
Ранее Зепюр Брутян рассказала о совместных съемках с Павлом Прилучным.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.