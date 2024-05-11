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Мать Ким Кардашьян подарила внуку на 5-летие Tesla Cybertruck

Мать Ким Кардашьян подарила внуку машину Tesla

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Мать участницы реалити-шоу Ким Кардашьян, бизнесвумен Крис Дженнер подарила своем внуку Псалму на день рождения машину Tesla Cybertruck от Илона Маска.

Мать Ким Кардашьян подарила внуку машину Tesla
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Крис Дженнер в Инстаграм is licensed under public domain

Мальчик на пятилетие получил презент, стоимость которого оценивается в 1500 долларов (порядка 138 тысяч рублей).

Ким Кардашьян опубликовала поздравление наследнику в соцсетях и заявила, что счастлива быть его мамой.

"Ты доказываешь, что сможешь быть Халком, Человеком-пауком или археологом в любой день недели! Я никогда не встречала человека, который бы спал больше, чем ты. И однажды я покажу тебе весь фотоальбом, который я сделала из твоих снов!" — написала бывшая жена Канье Уэста.

Недавно Крис Дженнер призналась, что у нее нашли опухоль, но она не собирается бросать работу.

Ранее Зепюр Брутян рассказала о совместных съемках с Павлом Прилучным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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