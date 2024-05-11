Берегите обивку: простые шаги для защиты сидений вашего авто

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Как продлить срок службы автомобильных сидений: советы от экспертов

1:11
Авто

Автомобильные сиденья играют важную роль, обеспечивая комфорт даже при длительных поездках, но со временем они изнашиваются. Чтобы сохранить их в идеальном состоянии и продлить срок службы, журналисты издания SPEEDME. RU поделились рекомендациями. Во-первых, установите съемные чехлы, которые защитят обивку от износа и загрязнений, и регулярно очищайте поверхность мягкой щеткой или пылесосом.

Как продлить срок службы автомобильных сидений: советы от экспертов
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Парковка под прямыми солнечными лучами может привести к выцветанию и растрескиванию обивки, поэтому используйте солнцезащитные шторки или паркуйтесь в тени. Контролируйте уровень влажности в салоне и избегайте курения в машине, чтобы предотвратить неприятные запахи и ожоги на обивке.

Избегайте перегрузки автомобиля и размещения тяжелых или острых предметов на сиденьях, чтобы не повредить их излишним давлением. При серьезных повреждениях лучше обратиться к профессионалам для восстановления. Следуя этим простым шагам, вы сможете сохранить сиденья в хорошем состоянии и поддерживать комфорт в салоне автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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