Родившая в Аргентине Ольга Кузьмина впервые показала лицо дочери

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Ольга Кузьмина показала поклонникам дочь после крещения

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Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кузьмина в своем блоге представила публике свою дочь Миру Марию, которую крестила в католической церкви.

Ольга Кузьмина показала поклонникам дочь после крещения
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Кузьминой в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что ее наследница больше других ждала этого момента, так как скрывать ее становилось все сложнее.

"Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира Мария", — написала актриса под кадрами с мужем и дочкой.

Ольга Кузьмина родила девочку в браке с шоуменом Евгением Апанасевичем. Роды артистки состоялись в Аргентине. Малышка получила двойное имя.

Также у актрисы есть старший сын Гордей, рожденный в первом браке Кузьминой.

Ранее Леонтий Канделаки объяснил, почему покинул "Новую Фабрику звезд".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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