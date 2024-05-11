Родившая в Аргентине Ольга Кузьмина впервые показала лицо дочери

Актриса Ольга Кузьмина в своем блоге представила публике свою дочь Миру Марию, которую крестила в католической церкви.
Она отметила, что ее наследница больше других ждала этого момента, так как скрывать ее становилось все сложнее.
"Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира Мария", — написала актриса под кадрами с мужем и дочкой.
Ольга Кузьмина родила девочку в браке с шоуменом Евгением Апанасевичем. Роды артистки состоялись в Аргентине. Малышка получила двойное имя.
Также у актрисы есть старший сын Гордей, рожденный в первом браке Кузьминой.
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