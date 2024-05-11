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"Развитие туризма на Алтае: новые проекты и инфраструктура для отдыхающих

Более 78 млн будет выделено на развитие туризма на Алтае

1:06
Туризм

Туристическая индустрия Алтая значительно продвинулась вперёд, благодаря новым интересным объектам и улучшению условий для отдыхающих. Среди наиболее привлекательных мест для посетителей по-прежнему выделяются город-курорт Белокуриха и комплекс "Бирюзовая Катунь". Район славится своими природными резерватами, национальными парками и живописными озерами Алтая.

Более 78 млн будет выделено на развитие туризма на Алтае
Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе торжественного открытия туристического сезона губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в 2024 году на поддержку туризма из национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделено 78,2 миллиона рублей. Эти средства планируется использовать для разработки национального туристического маршрута "Здравствуй, Алтай!", создания пляжных зон у водоёмов, обустройства доступной туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, а также организации различных культурных и туристических мероприятий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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