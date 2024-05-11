Разработана роботизированная система кормления, которая изменяет жизнь людей с ограничениями передвижения

Исследователи из университета Корнелла разработали новую роботизированную систему кормления, которая значительно улучшает качество жизни людей с серьезными ограничениями в передвижении.
Система применяет передовые технологии, такие как компьютерное зрение и машинное обучение, для точного и безопасного кормления людей с такими заболеваниями, как травмы спинного мозга, церебральный паралич и рассеянный склероз. Отличие новой системы заключается в использовании многопроекционного конвейера восприятия рта и механизма управления, который распознает и реагирует на различные физические воздействия, сообщает International Conference on Human-Robot Interaction.
Тестирование системы с участием 13 человек показало её высокую эффективность и безопасность, что делает её перспективным решением для улучшения жизни людей с ограниченной подвижностью.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.