Разработана роботизированная система кормления, которая изменяет жизнь людей с ограничениями передвижения

Инженеры создали роботизированную систему кормления людей

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из университета Корнелла разработали новую роботизированную систему кормления, которая значительно улучшает качество жизни людей с серьезными ограничениями в передвижении.

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Система применяет передовые технологии, такие как компьютерное зрение и машинное обучение, для точного и безопасного кормления людей с такими заболеваниями, как травмы спинного мозга, церебральный паралич и рассеянный склероз. Отличие новой системы заключается в использовании многопроекционного конвейера восприятия рта и механизма управления, который распознает и реагирует на различные физические воздействия, сообщает International Conference on Human-Robot Interaction.

Тестирование системы с участием 13 человек показало её высокую эффективность и безопасность, что делает её перспективным решением для улучшения жизни людей с ограниченной подвижностью.