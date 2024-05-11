Журналистка Ксения Собчак отчитала свою аудиторию за то, что они, вместо того, чтобы слушать серьёзные политические новости, рассматривают дефекты её макияжа.
Собчак записала видео в "Инстаграме*" с ярко обведёнными глазами. Этот макияж Ксении вызвал волну хейта в Сети.
Журналистка объяснила, что её команда предприняла титанические усилия, чтобы снять серьёзную аналитику, а публику интересует лишь её неудачным макияж.
Ксения рассказала, что визажисты все были в отпуске, поэтому краситься ей пришлось самой. Она обратила внимание на то, что записывает видео без фильтров.
"Я и не позиционировала себя как Анджелина Джоли", — объяснила Ксения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.