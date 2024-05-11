Ксения Собчак оправдалась за неудачный макияж: "Все визажисты были в отпуске"

Ксения Собчак объяснила свой странный макияж: я не Анджелина Джоли

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак отчитала свою аудиторию за то, что они, вместо того, чтобы слушать серьёзные политические новости, рассматривают дефекты её макияжа.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак записала видео в "Инстаграме*" с ярко обведёнными глазами. Этот макияж Ксении вызвал волну хейта в Сети.

Журналистка объяснила, что её команда предприняла титанические усилия, чтобы снять серьёзную аналитику, а публику интересует лишь её неудачным макияж.

Ксения рассказала, что визажисты все были в отпуске, поэтому краситься ей пришлось самой. Она обратила внимание на то, что записывает видео без фильтров.

"Я и не позиционировала себя как Анджелина Джоли", — объяснила Ксения.

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