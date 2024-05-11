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Новый закон о регистрации недвижимости в России: регулирование государственной тайны с 1 мая

Закон о невнесении в реестр объектов составляющих гостайну вступил в силу 1 мая

1:49
Недвижимость

С первого мая в России начинает действовать законодательство, регулирующее процесс регистрации и ведения кадастрового учёта объектов недвижимости, содержащих информацию, относящуюся к государственной тайне.

Закон о невнесении в реестр объектов составляющих гостайну вступил в силу 1 мая
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области is licensed under CC0

Документ устанавливает, что данные о таких объектах, внесённые в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), включая их назначение, местоположение, тип разрешённого использования, наименование и ключевые параметры (площадь, длина, глубина залегания, объём, высота), а также информация о лицах, которым объекты предоставлены, не должны раскрывать секретные сведения.

Закон подчёркивает, что если представленные для госрегистрации документы содержат информацию, являющуюся государственной тайной, или вносимые данные могут привести к её разглашению, то будет зарегистрировано лишь право собственности государства или другой публично-правовой структуры на данный объект.

Также в законопроекте говорится о том, что если в ЕГРН существует запись, которая может раскрыть государственную тайну, она может быть аннулирована по заявлению лица, имеющего зарегистрированное право, при условии регистрации государственной собственности на объект.

Кроме того, правительство определяет список объектов государственной собственности (исключая земельные участки), на которые права не подлежат государственной регистрации и данные о которых являются государственной тайной. Право собственности возникает на основе федерального закона.

Если объект входит в утверждённый список и находится в госсобственности, Росреестр по заявлению уполномоченного органа может снять его с учёта и аннулировать записи о правах или обременениях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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